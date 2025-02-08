欣興業績回穩並有新產能加入 元月營收94.94億元月增1.89%
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-08 18:03
欣興 (3037-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2025 年 1 月營收爲 94.94 億元，月增 1.89%，年增 2.95%。欣興在 2025 年將有光復新廠產能開出，美系的 AI 大廠新 GPU 的貢獻可望有較明顯的效益。
欣興目前也在興建泰國新廠，估今年上半年試產以及認證、貢獻營收，初期主要產品是模組、遊戲機及車用產品為主。
欣興 2024 年營收 1153.73 億元，年增 10.9%，爲歷年營收次高。欣興與臻鼎 - KY(4958-TW) 同列 2024 年營收突破 1000 億元的台系 PCB 廠，臻鼎 - KY2024 年全年營收爲 1716.64 億元，創新高，年增 13.39%。
欣興 2024 年前三季營收 859.92 億元，年增 9.76%。毛利率 15.02%，年減 4.68 個百分點，稅後純益 50.26 億元，年減 44.61%，每股純益爲 3.3 元。
欣興認為，PCB 大環境要到 2025 年下半年市場才會好轉，而載板市場會比大市場提早 3、4 個月好轉。而 AI 應用在市場中表現突出，預計 2025 年會有更好的表現，AI 占比也會逐漸提升。而法人並看好，AI 應用將推動欣興 2025 年在 HDI 以及 ABF 載板的稼動率提升，AI 占產品應用比重將拉升。
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