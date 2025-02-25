欣興去年Q4獲利驟降 全年獲利腰斬爲EPS 3.34元擬配息1.5元
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-25 19:19
IC 載板及 PCB 廠欣興 (3037-TW) 今 (25) 日公布最新財報，2024 年第四季稅後純益驟降爲 5606 萬元，單季每股純益 0.04 元，2024 年全年稅後純益 50.82 億元，年減 57.58%，每股純益 3.34 元，今 (25) 日董事決議對去年股利配發 1.5 元股息。
欣興明 (26) 日將召開法人說明會提出營運展望。
欣興 2024 年第四季營收 293.81 億元，毛利率 11.57%，季減 4.01 個百分點，年減 5.98 個百分點，單季稅後純益 5606 萬元，季減 94.38%，年減 98.07%，單季每股純益 0.04 元。
欣興 2024 年全年營收 1153.73 億元，毛利率 14.14%，年減 5.37 個百分點，2024 年全年稅後純益 50.82 億元，年減 57.58%，每股純益 3.34 元。
欣興股價今天收在 129.5 元，較昨日下跌 1 元或 0.77%，三大法人中，外資賣超 436 張，投信買超 45 張，自營商賣超 10 張。
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