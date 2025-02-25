欣興去年Q4獲利驟降 全年獲利腰斬爲EPS 3.34元擬配息1.5元

IC 載板及 PCB 廠欣興 (3037-TW) 今 (25) 日公布最新財報，2024 年第四季稅後純益驟降爲 5606 萬元，單季每股純益 0.04 元，2024 年全年稅後純益 50.82 億元，年減 57.58%，每股純益 3.34 元，今 (25) 日董事決議對去年股利配發 1.5 元股息。