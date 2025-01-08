欣興去年營收1153億元年增10%創次高 與臻鼎同列千億元PCB廠

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-08 16:12

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欣興電子 (3037-TW) 在今年以來維持長達連續 4 個月的單月百億元營收，終難敵淡季效應，在 11 月跌破後，欣興 今 (8) 日公布 12 月營收持續下滑，來到 93.17 億元，月減 2.78%，年增 13.84%，2024 年營收 1153.73 億元，年增 10.9%，爲歷年營收次高。

欣興與臻鼎 - KY(4958-TW) 同列 2024 年營收突破 1000 億元的台系 PCB 廠，臻鼎 - KY2024 年全年營收爲 1716.64 億元，創新高，年增 13.39%。

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欣興 2024 年第四季營收爲 293.81 億元，季減 7.35%，年增 14.37%。

欣興積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重同時，2024 年第三季營收成長但獲利反向下滑， 欣興 2024 年第三季營收 317.12 億元，毛利率 15.58%，季增 2.37 個百分點，年減 4.12 個百分點，2024 年第三季稅後純益 9.97 億元創 18 季以來新低表現，季減 37.49%，年減 61.49%，每股 0.65 元。欣興 2024 年前三季營收 859.92 億元，年增 9.76%。毛利率 15.02%，年減 4.68 個百分點，稅後純益 50.26 億元，年減 44.61%，每股純益爲 3.3 元。

欣興在 2024 年第三季單月營收都維持 100 億元之上 ，第三季營收 317.12 億元，季增 13.76%，年增 19.46%，也爲 7 季以來新高。但第三季財報並不如預期。