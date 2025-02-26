無懼市場波動 這3檔全球股票型ETF連4月收紅

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-26 10:45

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反應美股大跌，台股近期也回檔修正。回顧春節封關期間，美國總統川普祭出關稅 2.0，全球市場也跟著餘波盪漾，統計全球股票型 ETF 近一個月表現，股價含息總報酬繳出正報酬的有 26 檔；進一步將時間拉回到這波市場開始修正的去年 11 月，可以發現從去年 11 月到今年 2 月，市場震盪劇烈的這四個月期間，每個月都收紅的全球股票型 ETF 僅有 3 檔，分別是國泰網路資安 (00875-TW)、凱基全球菁英 55(00926-TW)、國泰全球品牌 50(00916-TW)。

市場人士進一步觀察，近一個月報酬前十名與中國市場相關者占了一半，反觀在去年獨領風騷的泛 AI 概念，有許多近一個月表現相對掙扎，可見資金在題材之間快速輪動。

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市場法人表示，美國總統川普上任以來，祭出多項關稅與財政政策，牽動市場情緒波動，加上近期通膨數據開出仍火燙，導致市場預期美國聯準會降息腳步將放緩。

然而，去年第四季美國企業獲利財報透露出，美國景氣依舊具備成長力道，只是在資金反應市場情緒快速輪動下，投資布局與其押寶下一個月市場主流，全產業型的 ETF 相較更有機會掌握產業輪動的投資機會。