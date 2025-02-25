ETF再開新戰場！櫃買推主動式ETF、被動式多資產ETF 3家送件拔頭籌 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-25 10:40

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隨著金管會開放證券投資信託事業發行主動式 ETF 及被動式多資產 ETF，投資人將有更多元的投資商品選擇，截至目前 2 月份已有野村、凱基及聯博送件申請發行主動式 ETF、被動多資產 ETF，有機會於櫃買中心掛牌，

投信投顧公會網站最新揭露， 野村投信於 2 月 4 日第一家送件申請發行國內首檔主動式台股 ETF，接著凱基投信 19 日送件申請募集股債平衡型 ETF，為首檔多資產 ETF，聯博投信 21 日送件申請募集第一檔主動式債券 ETF。

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櫃買中心表示，目前櫃買中心共計有 100 檔 ETF 掛牌交易，其中債券 ETF 資產規模已突破新台幣 3 兆元，持續位居亞洲第一，主動式 ETF 及多資產 ETF 的推出將有助我國 ETF 市場的持續蓬勃發展。

主動式 ETF 的中文名稱為「主動式交易所交易基金」，證券簡稱前二字固定為「主動」，目前開放股票主動式 ETF 及債券主動式 ETF 兩種，股票主動式 ETF 證券代碼第六碼固定為 A、債券主動式 ETF 則為 D。不同於被動式 ETF 以追蹤指數為主，主動式 ETF 由基金經理人根據投資策略與市場變化，靈活調整投資組合，力求超越市場表現，其特色包括：

專業操作，主動選股：由專業基金經理人根據市場趨勢與研究分析，積極配置資產。

每日揭露持股 (債) 資訊：投信公司每日於公司網站揭露全部投資組合內容，確保資訊透明，投資人可即時掌握基金運作狀況。

交易便利：與現行被動式 ETF 相同，投資人可透過集中市場即時買賣、進行定期定額投資，也可透過參與證券商向投信公司進行申贖。

櫃買中心表示，主動式 ETF 的管理方式不同於被動式 ETF，投資人須注意相關風險，由於主動式 ETF 的績效表現取決於基金經理人，因此會有較高的操作風險，此外，主動式 ETF 需要主動管理，亦可能產生較高的管理費及交易成本。

被動式多資產 ETF 則屬於被動式 ETF，其中文名稱為「指數股票型基金」，但與傳統股票 ETF 或債券 ETF 不同，被動式多資產 ETF 持有資產同時包含股票及債券，並以固定比例或依指標條件調整權重，是提供投資人一站式的資產配置工具，其證券簡稱前二字固定為「平衡」，證券代碼第六碼為 T，被動式多資產 ETF 優勢包括：

股債平衡，降低波動：透過股債搭配，達到資產分散，降低單一市場風險。

長期投資利器：適合穩健型投資人，追求穩定收益與資本增值。

交易簡單，降低調整成本：有股債配置需求的投資人無需自行調整股債比率，由 ETF 自動完成。

被動式多資產 ETF 雖屬於被動式 ETF，但股債市場仍會受到經濟環境影響，使價格波動，此外，不同的被動式多資產 ETF 因其股債配置方式及比例不同，故也存在風險差異，投資人應考量自身的風險承受度，選擇合適的投資商品。

櫃買中心提醒投資人，主動式 ETF 及被動式多資產 ETF 雖可提供更多樣投資選擇，但無論是希望透過主動選股尋求更高報酬，或是想透過股債配置達到穩健成長的投資人，在購買任何 ETF 商品前，均需詳閱公開說明書，充分了解產品特性、費用結構及其投資風險，並根據自身的財務目標與風險承受度選擇商品；在購買 ETF 商品後，也應持續關注市場變化及注意 ETF 市價與淨值之折溢價情形。