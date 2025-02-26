00944逆風站穩發行價！專家看好AI供應鏈緩步回溫 台股有望轉向多方

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-26 18:41

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去年上半年台股市場迎來一波高股息 ETF 上市熱潮，在於成立後，遇到台股大跌 1807 點 (2024/8/5)，加上整體台股震盪起伏加劇，使得去年初較早成立的 ETF 受到市場因素影響，造成股價波動相當劇烈，引起市場不小震撼，也考驗著高股息投資人的耐心，但有一檔高息股 ETF 00944 展現韌性，並逆勢突圍已悄悄重新站回發行價之上。

展望後市，野村投信表示，台股短期仍將持續受到美國關稅議題的干擾以及對於產業衝擊的影響夾擊，但長期而言，上述變數已陸續反應，本週 Nvidia (2/26 美股盤後) 將舉行財報法說，若能充份解答 Deepseek 衝擊影響，AI 供應鏈有望緩步回溫。整體而言，美國經濟數據持續向好，加上非電子產業需求回溫提供產業多樣化的投資，台股盤面有望轉向多方格局。

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美國總統川普所提出關稅政策，目前各界均在評估可能的影響性，台積電也因可能入股 Intel 事件而備受外界檢視，台積電股價近期表現偏弱，連帶使加權指數也陷入震盪。去年持續修正的傳產股近期進入反彈，成為盤面亮點，對指數發揮支撐作效果。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，歷史經驗顯示，高息股在市場遭遇黑天鵝事件時，因為有股息挹注，股價也有支撐，00944 能夠在眾多高息 ETF 中展現靭性的最大關鍵在於其追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」將「股價動能」納入選股層次並採用「還原收盤價占近 52 週還原收盤價最高點的比例」作為動能指標，並結合股利率進行選股，此策略選出的成分股不僅具備高息潛力，在市場震盪時亦透過強勢股策略展現更高的抗跌韌性。

00944 經理人林怡君分析表示，回顧去年甫於 11 月底完成成分股變更的 00944 所追蹤「臺灣趨勢動能高股息指數」為例，選股邏輯與特點包含，透過「股價動能指標」與「股利指標」雙重篩選的「強勢高息股」，找出過去 12 個月維持強勢的股票，該個股在未來 6 個月續強或優於大盤表現的機率極高，個股權重目前平均都小於 3%，「重複率低」且「多元持股」以分散投資風險。

00944 成分股權重排列方式有 2 個加權指標：股利率（50%）、動能指標（50%）。動能指標是看當時的還原收盤價與最近 52 週的還原收盤價最高點之相差比率。11 月定審會用預估的 EPS 與近 3 年平均現金股利發放率來推估隔年的現金股利，再以審核資料截止日的股價為分母，計算其股利率。

林怡君指出，川普上台後已提高後續市場不確定性，且台股電子相關類股去年漲幅已高，投資人在選擇 ETF 時，可以將產業的分散性以及選股邏輯納入考量。整體而言，臺灣趨勢動能高股息指數能夠突圍的關鍵，在於其透過動能指標內建汰弱留強機制。