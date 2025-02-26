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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、中鋼 (2002-TW)、群創 (3481-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、中鋼 (2002-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、凱基金 (2883-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、中鋼 (2002-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、群創 (3481-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、中鋼 (2002-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、大成鋼 (2027-TW)


5. 外資當日 (25) 買超的股票
中鋼 (2002-TW)、大成鋼 (2027-TW)、新光金 (2888-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)
 

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新光金12.450.00%
中鋼23.65-1.05%
群創14.9-1.00%
凱基金18.05-0.28%
大成鋼47.75-1.04%
復華台灣科技優息18.82-0.37%
復華富時不動產10.160.49%
元大美債20正28.072.80%
群益優選非投等債10.310.10%

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