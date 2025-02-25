鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源CVE-US的目標價調降至20.37元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)提出目標價估值：中位數由21.12元下修至20.37元，調降幅度3.57%。其中最高估值23.57元，最低估值17.62元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Cenovus能源評價：積極樂觀18位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Cenovus能源今(25日)收盤價為14.4元。近5日股價下跌3.57%，標普指數下跌2.15%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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