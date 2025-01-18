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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.34元，預估目標價為21.13元

鉅亨網新聞中心 2025-01-18 02:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.37元下修至1.34元，其中最高估值1.54元，最低估值1.17元，預估目標價為21.13元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.54(1.54)1.82.613.93
最低值1.17(1.26)0.850.672
平均值1.35(1.38)1.371.782.96
中位數1.34(1.37)1.431.762.96

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值425.10億490.37億541.89億360.79億
最低值396.08億337.92億339.57億360.79億
平均值408.96億393.07億409.94億360.79億
中位數399.97億391.92億399.55億360.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-1.450.222.531.59
營業收入98.61億369.75億513.86億386.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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