鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.48元，預估目標價為22.09元
鉅亨網新聞中心 2024-11-26 02:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.5元下修至1.48元，其中最高估值1.58元，最低估值1.42元，預估目標價為22.09元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.58(1.58)
|2.16
|3.05
|3.93
|最低值
|1.42(1.42)
|0.85
|1.23
|2.02
|平均值
|1.49(1.5)
|1.51
|1.98
|2.97
|中位數
|1.48(1.5)
|1.5
|1.83
|2.97
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|438.03億
|497.44億
|549.71億
|366.86億
|最低值
|404.05億
|359.50億
|363.07億
|366.86億
|平均值
|419.86億
|403.54億
|422.03億
|366.86億
|中位數
|415.37億
|399.46億
|410.84億
|366.86億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.34
|-1.45
|0.22
|2.53
|1.59
|營業收入
|152.09億
|98.61億
|369.75億
|513.86億
|386.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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