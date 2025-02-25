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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為23.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.38元上修至1.44元，其中最高估值2.08元，最低估值0.97元，預估目標價為23.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.08(2.08)2.262.28
最低值0.97(0.97)1.21.35
平均值1.53(1.52)1.641.67
中位數1.44(1.38)1.541.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,042.31億1,087.85億995.69億
最低值743.20億791.04億813.85億
平均值872.33億898.57億902.34億
中位數868.59億864.93億897.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.241.891.401.091.28
營業收入389.54億674.17億898.76億785.86億826.71億

詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSET

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