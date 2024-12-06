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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.45元，預估目標價為22.09元

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.48元下修至1.45元，其中最高估值1.58元，最低估值1.42元，預估目標價為22.09元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.58(1.58)2.163.053.93
最低值1.42(1.42)0.851.232.02
平均值1.48(1.48)1.511.982.97
中位數1.45(1.48)1.51.822.97

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值438.03億497.44億549.71億366.86億
最低值404.05億359.50億363.07億366.86億
平均值419.53億403.21億421.64億366.86億
中位數415.37億399.39億409.67億366.86億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.34-1.450.222.531.59
營業收入152.09億98.61億369.75億513.86億386.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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