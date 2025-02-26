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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至6.48元，預估目標價為135.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 02:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.79元下修至6.48元，其中最高估值8元，最低估值3.78元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8(8)10.8810.71
最低值3.78(3.78)5.387.86
平均值6.23(6.63)8.559.99
中位數6.48(6.79)8.7510.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值139.44億146.29億151.85億
最低值109.08億122.28億128.71億
平均值124.64億132.80億137.87億
中位數125.26億132.51億136.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5615.5817.343.704.64
營業收入75.04億117.78億157.94億125.48億121.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWLK

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