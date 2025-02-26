鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至6.48元，預估目標價為135.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 02:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.79元下修至6.48元，其中最高估值8元，最低估值3.78元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8(8)
|10.88
|10.71
|最低值
|3.78(3.78)
|5.38
|7.86
|平均值
|6.23(6.63)
|8.55
|9.99
|中位數
|6.48(6.79)
|8.75
|10.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|139.44億
|146.29億
|151.85億
|最低值
|109.08億
|122.28億
|128.71億
|平均值
|124.64億
|132.80億
|137.87億
|中位數
|125.26億
|132.51億
|136.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|營業收入
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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