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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估下修至0.66元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.68元下修至0.66元，其中最高估值0.84元，最低估值0.42元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.84(0.91)1.061.3
最低值0.42(0.42)0.630.92
平均值0.65(0.67)0.781.06
中位數0.66(0.68)0.741.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.96億22.07億25.59億20.99億
最低值16.32億18.39億19.78億20.99億
平均值17.78億19.60億21.71億20.99億
中位數17.69億19.28億21.36億20.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.66-1.89-2.96-2.16-1.68
營業收入7.72億11.11億13.91億21.87億18.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSU

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