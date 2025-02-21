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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調升至25元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Unity Software Inc(U-US)提出目標價估值：中位數由24元上修至25元，調升幅度4.17%。其中最高估值35元，最低估值15元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予Unity Software Inc評價：積極樂觀13位、保持中立13位、保守悲觀1位。

Unity Software Inc今(21日)收盤價為28元。近5日股價上漲4.17%，標普指數上漲0.04%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股U市場預估目標價

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