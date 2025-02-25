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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Open Text CorpOTEX-US的目標價調升至34元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Open Text Corp(OTEX-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至34元，調升幅度3.03%。其中最高估值48元，最低估值31元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Open Text Corp評價：積極樂觀3位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Open Text Corp今(25日)收盤價為26.91元。近5日股價下跌3.03%，標普指數下跌2.15%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股OTEX市場預估目標價

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