鉅亨速報 - Factset 最新調查：Matador資源(MTDR-US)EPS預估下修至8.2元，預估目標價為77.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 06:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Matador資源(MTDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.47元下修至8.2元，其中最高估值10.54元，最低估值6.94元，預估目標價為77.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.54(10.54)
|10.16
|10.13
|10.46
|最低值
|6.94(6.94)
|6.51
|7.73
|10.02
|平均值
|8.38(8.41)
|8.63
|9.03
|10.24
|中位數
|8.2(8.47)
|8.66
|9.13
|10.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|44.41億
|47.16億
|44.34億
|44.85億
|最低值
|36.31億
|36.73億
|42.29億
|44.85億
|平均值
|41.25億
|43.09億
|43.32億
|44.85億
|中位數
|41.58億
|43.48億
|43.32億
|44.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.11
|4.91
|10.11
|7.05
|7.14
|營業收入
|8.55億
|18.62億
|31.97億
|28.18億
|34.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Matador資源(MTDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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