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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Matador資源(MTDR-US)EPS預估下修至8.2元，預估目標價為77.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 06:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Matador資源(MTDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.47元下修至8.2元，其中最高估值10.54元，最低估值6.94元，預估目標價為77.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.54(10.54)10.1610.1310.46
最低值6.94(6.94)6.517.7310.02
平均值8.38(8.41)8.639.0310.24
中位數8.2(8.47)8.669.1310.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值44.41億47.16億44.34億44.85億
最低值36.31億36.73億42.29億44.85億
平均值41.25億43.09億43.32億44.85億
中位數41.58億43.48億43.32億44.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.114.9110.117.057.14
營業收入8.55億18.62億31.97億28.18億34.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Matador資源(MTDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTDR

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