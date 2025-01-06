鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估下修至0.86元，預估目標價為23.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.91元下修至0.86元，其中最高估值1.16元，最低估值0.71元，預估目標價為23.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.16(1.16)
|1.04
|1.31
|最低值
|0.71(0.71)
|0.46
|0.62
|平均值
|0.91(0.91)
|0.75
|0.86
|中位數
|0.86(0.91)
|0.73
|0.81
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18.26億
|20.33億
|21.50億
|21.27億
|最低值
|17.72億
|17.42億
|18.49億
|19.72億
|平均值
|17.91億
|18.05億
|19.40億
|20.50億
|中位數
|17.87億
|17.86億
|19.24億
|20.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.66
|-1.89
|-2.96
|-2.16
|營業收入
|7.72億
|11.11億
|13.91億
|21.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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