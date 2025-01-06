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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估下修至0.86元，預估目標價為23.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.91元下修至0.86元，其中最高估值1.16元，最低估值0.71元，預估目標價為23.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.16(1.16)1.041.31
最低值0.71(0.71)0.460.62
平均值0.91(0.91)0.750.86
中位數0.86(0.91)0.730.81

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值18.26億20.33億21.50億21.27億
最低值17.72億17.42億18.49億19.72億
平均值17.91億18.05億19.40億20.50億
中位數17.87億17.86億19.24億20.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-1.66-1.89-2.96-2.16
營業收入7.72億11.11億13.91億21.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSU

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