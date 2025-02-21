鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估下修至0.7元，預估目標價為23.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 00:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.73元下修至0.7元，其中最高估值1.04元，最低估值0.46元，預估目標價為23.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|1.04(1.04)
|0.91
|最低值
|0.46(0.46)
|0.76
|平均值
|0.69(0.75)
|0.82
|中位數
|0.7(0.73)
|0.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.33億
|20.47億
|23.47億
|20.75億
|最低值
|17.42億
|18.68億
|19.72億
|20.75億
|平均值
|18.04億
|19.41億
|21.52億
|20.75億
|中位數
|17.87億
|19.45億
|21.37億
|20.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.66
|-1.89
|-2.96
|-2.16
|營業收入
|7.72億
|11.11億
|13.91億
|21.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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