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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估下修至0.7元，預估目標價為23.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 00:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.73元下修至0.7元，其中最高估值1.04元，最低估值0.46元，預估目標價為23.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值1.04(1.04)0.91
最低值0.46(0.46)0.76
平均值0.69(0.75)0.82
中位數0.7(0.73)0.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值20.33億20.47億23.47億20.75億
最低值17.42億18.68億19.72億20.75億
平均值18.04億19.41億21.52億20.75億
中位數17.87億19.45億21.37億20.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-1.66-1.89-2.96-2.16
營業收入7.72億11.11億13.91億21.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSU

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