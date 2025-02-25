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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調降至28元，幅度約3.28%

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Unity Software Inc(U-US)提出目標價估值：中位數由28.95元下修至28元，調降幅度3.28%。其中最高估值35元，最低估值15元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予Unity Software Inc評價：積極樂觀14位、保持中立13位、保守悲觀1位。

Unity Software Inc今(25日)收盤價為27.28元。近5日股價上漲3.28%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股U市場預估目標價

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