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瑞鼎去年獲利創第3高 每股擬配22.2元現金股利 殖利率5.7%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-25 18:01

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瑞鼎董事長黃裕國。(鉅亨網資料照)

驅動 IC 廠瑞鼎 (3592-TW) 今 (25) 日公告去年財報及盈餘分派，受惠客戶去年庫存調整後開始恢復拉貨，加上 AMOLED 需求穩健成長，瑞鼎去年稅後淨利 21 億元，年增 45.5%，每股盈餘 27.67 元，創歷史第 3 高。

瑞鼎董事會亦於今日決議發放每股 22.2 元現金股利，盈餘分派率 80.2%，依今日收盤價 389.5 元推算，殖利率 5.7%。


瑞鼎去年第四季營收 56.9 億元，季減 8.2%，年增 15.7%，毛利率 29.6%，季減 0.6 個百分點，年減 0.9 個百分點，營業淨利 3.8 億元，季減 36.9%，年減 28%，稅後淨利 4.2 億元，季減 22.2%，年增 1.3%，每股盈餘 5.51 元。

瑞鼎去年全年營收 243.8 億元，年增 32.9%，為歷史次高，毛利率 30%，年增 1.1 個百分點，營業淨利 21.3 億元，年增 54.4%，稅後淨利 21 億元，年增 45.5%，每股盈餘 27.67 元。

董事長黃裕國表示，去年第四季整體營收表現較第三季呈現季減，主要是受到淡季的季節性影響，客戶調節庫存，加上單價的降低，使得營收季減 8.2%。其中，車載工控驅動 IC 受惠於觸控與顯示整合型驅動 IC (TDDI) 新案持續進入量產，動能維持相對平穩，營收僅微幅季減，消費性產品則呈現季節性的趨緩。

展望 2025 年第一季，儘管處於產業淡季，工作天數減少，但在中國消費性產品需求受補貼政策持續帶動下，市場需求量可望增加，美國推出關稅新政的不確定性，終端客戶可能提前備貨，也會進一步帶動 IT 市場需求的增溫，惟價格上仍持續面臨面板廠商要求降價的壓力。

瑞鼎預期，第一季大尺寸驅動 IC 應用於電視與電腦顯示的需求動能較為良好，而筆記型電腦顯示則可維持平穩，中小尺寸 AMOLED 驅動 IC 雖處淡季，仍展現穩健動能；高階穿戴式產品因觸控與顯示整合型驅動 IC (TDDI) 需求增加，可望持續成長，車用驅動 IC 需求因淡季略有下降，惟長期在新產品、新客戶及新機種的導入貢獻下，預期動能將維持穩健。

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瑞鼎驅動IC中國政策補貼面板大尺寸電視

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