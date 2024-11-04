宏達電攜手中華電信進軍國際市場 與美商Dish Network完成O-RAN實證

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-04 17:02

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宏達電 (2498-TW) 旗下專注 5G 解決方案的 G REIGNS 今（4）日宣布，在國發會指導及「亞洲．矽谷 5G 創新應用計畫」支持下，與中華電信 (2412-TW) 合作推動國產 O-RAN 基地台全球布局，並已成功在美國第四大電信商 Dish Network 完成 5G 開放網路創新應用實證。

HTC G REIGNS 總經理童子勳表示，公司已於 2023 與 2024 年間完成 CBRS（公民寬頻無線電服務）頻段測試，並取得室內外基地台認證。此次與中華電信及 Dish Network 的合作，將為全球 5G 技術商業化部署提供重要經驗。

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在技術整合方面，中華電信已成功整合 G REIGNS 的虛擬無線接取網路（vRAN）與思科 5G 核心網路，並通過電信等級商用核心網路入網測試，G REIGNS 也在 Dish Network 創新開發中心展示 CBRS 技術應用，證實在減少同頻干擾、優化無線網路性能及提升連接穩定性等方面的成效。