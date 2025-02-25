技嘉推出Intel新處理器伺服器 強化儲存與GPU擴充能力

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-25 18:00

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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今（25）日宣布推出全新單插槽機架式伺服器，專為 Intel® Xeon® 6700 與 6500 系列處理器優化，最高可支援多達 136 條 PCIe 5.0 通道，大幅提升儲存擴充能力與運算效能。

技嘉表示，新款 Intel® Xeon® 6700 和 6500 系列處理器提供兩種機型選擇，包括支援 136 條 PCIe 5.0 通道（R1S）或 88 條 PCIe 通道的版本。針對 R1S 處理器，技嘉推出五款全新機架式伺服器：R264-SG2、R264-SG3、R264-SG5、R164-SG5、R164-SG6，充分利用額外的 PCIe 通道，提供多樣化儲存選項、雙插槽 GPU 支援，以及 OCP NIC 3.0 擴充插槽相容性。

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技嘉的新伺服器採用 LGA 4710 插槽，針對 PCIe 通道使用進行優化，以提升擴展能力和效能表現。其中 R264-SG5 伺服器特別強化儲存能力，支援最多 28 顆 E3.S Gen5 NVMe 硬碟，同時還能配置雙插槽 GPU，適合需要高密度儲存與運算能力的應用場景。