〈vivo新品發表〉挑戰台灣中高階手機市佔龍頭 V50 銷量目標成長30%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-25 15:59

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手機品牌 Vivo 今 (25) 日發布全新中高階旗艦手機 V50，vivo 台灣總經理陳怡婷表示，Vivo 將以 V50 為市場開局，雖然整體台灣手機市場預估 2025 年呈現持平或微幅衰退狀態，但仍看好 V 系列銷量成長至少 30%，挑戰中高價位帶市場冠軍寶座。

陳怡婷指出，雖然以台數而言整體市場不被看好，但去年台灣手機銷售金額實際創下近十年新高，顯示消費者仍有意願為優質產品買單，並認為 V50 是 vivo 在 2025 年的好開始，下半年還有更多好的、貴的手機會推出。

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針對 V50 系列，vivo 設定至少 30% 的銷售成長目標，陳怡婷表示，在這個價格帶，vivo 有機會挑戰冠軍地位。

在產品策略上，陳怡婷表示，vivo 不採用 N-1 代去搶奪市場份額，雖然那種做法對企業主來說最輕鬆，但並不符合消費者真正需求，透過推出新機可以更精準掌握消費者當下需求，而不是以舊款「搪塞市場」，並透露 V40 Pro 已於去年售罄，V40 高配版也在前幾天幾乎清空庫存。

對於台灣手機市場展望，陳怡婷表示，儘管 2025 年台灣手機市場預估將持平甚至微幅萎縮，vivo 仍有信心可突破去年銷售成長 25%、銷額成長超過四成的佳績。

V50 在硬體規格上較前代顯著升級，搭載高通驍龍 7 Gen 3 處理器，配備前後 5000 萬畫素蔡司光學鏡頭，主打 AI 攝影功能，新增 AI 相片增強、AI 路人消除、AI 照片去背等多項 AI 功能，並特別推出拍立得模式，支援四款相框及多種底片質感濾鏡，能即時預覽沖洗效果，滿足復古風潮市場需求。