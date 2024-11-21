〈vivo新品發表〉X200旗艦機首發搭載天磯9400 瞄準高階市場估銷量雙倍成長
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-21 16:41
手機品牌 vivo 今 (21) 日發表 X200 系列旗艦新機，為首發搭載聯發科天璣 9400 晶片的手機品牌，vivo 總經理陳怡婷看好新機潛力，預估銷量將較前代 X100 系列成長 200% 以上，並將投入更多資源搶攻 2025 年高階市場。
陳怡婷表示，vivo 與聯發科 (2454-TW) 的合作更趨緊密，雙方交換技術人員進行駐點服務，共同研究消費者需求，針對晶片效能與 AI 演算法持續優化，此深度合作也使 vivo 近年來持續取得聯發科最新晶片的優先使用權，下一代手機也有望持續保持合作。
陳怡婷提到，前一帶 X100 系列在台銷量已突破 2 萬台，為國際版表現最佳市場，目前市面庫存已相當稀少；針對 X200 系列，將採取差異化通路策略，在電信通路主打 X200；實體通路則以 X200 Pro 為主力，提供手機換機促購優惠。
面對高階手機市場競爭，陳怡婷表示，將持續研究高端消費者需求及痛點，提供差異化產品，未來不排除引進 X200 系列的 Mini 版本，端視 X200 與 X200 Pro 的銷售表現而定。
在產品規格部分，X200 系列搭載全新天璣 9400 晶片，單核效能提升 35%、多核性能提升 28%，並降低功耗 40%；X200 Pro 採用蔡司 2 億像素 APO 超級長焦鏡頭，配備 6,000mAh 電池，X200 則為 5,800mAh，均採用第三代矽負極與半固態電池技術。
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