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〈vivo新品發表〉深化與聯發科合作 盼未來攜手台灣之光持續共進

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-21 16:45

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圖為vivo總經理陳怡婷。(鉅亨網記者吳承諦攝)

vivo 今 (21) 日發布採用聯發科 (2454-TW) 最新旗艦級處理器天璣 9400 的 X200 系列，vivo 總經理陳怡婷表示，雙方深化技術合作成果再下一城，未來有望攜手台灣之光在手機技術上持續突破。

聯發科副總經理徐敬全博士在發布會上表示，天璣 9400 採用台積電第二代 3 奈米製程，搭載第二代全大核 CPU 架構，並整合第八代 AI 處理器 NPU 890。經實測，CPU 單核效能提升 35%，多核效能提升 28%，同時將功耗降低 40%，顯著提升在高負載遊戲場景的穩定性與續航表現。


徐敬全也提到，未來將持續與 vivo 攜手探索科技新領域，以創新為本、技術為引，共同突破手機性能極限，為消費者帶來更優質的產品體驗。

對於與聯發科後續合作規劃，陳怡婷提到，雖然具體研究內容暫不方便透露，但將持續與聯發科保持緊密合作關係，作為近年來聯發科最新晶片的優先使用夥伴，未來也將維持這樣的合作默契，攜手台灣之光在手機技術上持續突破。

 

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