升級手機相機捕捉春遊每一刻 小米、OPPO、vivo新品輕鬆拍

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-25 12:43

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2025 金蛇年農曆春節將至，民眾出遊走春之際，升級手機相機規格，便可以輕鬆完美捕捉每一刻。各大手機品牌紛紛推出新機搶市，小米、OPPO、vivo 等品牌皆推出中高階新機，主打 AI 攝影與智慧功能，為消費者提供拍照新選擇。

小米 Redmi Note 14 Pro 系列搭載 2 億畫素 AI 相機系統，配備 OIS 光學防手震三鏡頭相機，透過端到端 AI 畫素重排技術進行影像平行處理，大幅提升拍攝效率，無論白天或夜晚都能拍攝出色的照片。

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vivo X200 Pro 與蔡司合作，搭載 2 億 APO 超級長焦鏡頭，採用 1/1.4 吋超大感光元件，配備浮動潛望鏡組設計，支援 30 倍錄影放大倍率。搭配蔡司 T * 鍍膜技術與 SONY LYT-818 感光元件，特別優化演唱會、球賽等遠距場景，並針對舞台智能調節影調與曝光。此外，新機搭載 vivo 自研 V3 + 晶片，支援 4K 60fps 全焦段 10bit Log 錄影等進階功能。

OPPO Reno13 系列後置主鏡頭採用 5000 萬畫素，Pro 版本更搭載同級距唯一的 5000 萬畫素 3.5 倍潛望式長焦鏡頭。透過 AI 修圖大師功能，可一鍵解決反光、手抖等常見問題，提升拍攝體驗。

除了拍照，AI 功能也成為各品牌主打重點，Redmi Note 14 Pro 系列整合 Google Gemini AI 助理及畫圈搜尋功能，Pro + 版本更提供 AI 同聲傳譯、筆記、錄音等功能。OPPO Reno13 系列則搭載 AI 修圖大師、AI 辦公助理及 AI 遊戲助手三大功能。vivo X200 系列提供 AI 相片增強、AI 超級文件去影及 AI 錄音速記等應用。