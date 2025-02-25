罕見！全日空擴大業務 一口氣向三大飛機廠採購77架飛機
鉅亨網編輯林羿君 2025-02-25 16:20
看好疫後航空旅行需求，日本最大航空公司全日空 (ANA) 將從波音(BA-US) 、空中巴士及巴西航空工業公司（Embraer SA）購買至少 77 架飛機，這是與全球三大商用飛機製造商罕見的同步交易。
彭博引述知情人士報導，全日空已獲董事會批准，將從波音購買至少 18 架 787-9 夢幻客機（Dreamliner）和 12 架 737-8 Max 窄體客機；也將購入 27 架空中巴士 A321neo，其中包括 3 架 XLR（超遠程）單走道客機，並向巴西航空工業公司購買 20 架 E190-E2 支線噴氣式飛機。
知情人士表示，最終訂單的機型組合和總數仍可能因選擇權和購買權的調整而變動。全日空最快可能在 25 日稍後正式公布這項計劃。
此次採購凸顯全日空旨在到 2030 年超越疫情前機隊規模，並抓住全球航空旅行需求激增的機遇。全日空執行長井上真一去年表示，該公司正在考慮進一步採購大型客機。
該航空公司還計劃更換其舊款波音 767 飛機和剩餘的 737 飛機。
全日空的這筆訂單將為波音帶來急需的支持，波音正試圖擺脫近期的動盪時期，其中包括管理層變動、交付延遲，以及 737 Max 客機發生近乎災難性的艙門爆裂事故後所引發的監管審查。
不過，全日空同時向空中巴士與巴西航空工業公司下單，顯示出其在飛機製造商供應緊張的情況下，正積極擴大採購來源。值得注意的是，航空公司同時向三大製造商採購飛機的情況極為罕見。
全日空是波音 787 的首發客戶，並且是該機型的全球最大營運商，現擁有 86 架 787，另有 10 架訂單待交付。此外，ANA 仍有 18 架 777-9 和 20 架 737 Max 單走道客機尚未交付。
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