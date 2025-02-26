企業「錢」景增強 日經指數6月底前可望漲4.6%

鉅亨網編輯林羿君 2025-02-26 09:20

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路透社對股票策略師進行的一項調查顯示，日經 225 指數在 6 月底前可望上漲 4.6%，因市場預期美國關稅政策的不確定性消除後，日本企業將上調業績展望。

根據 2 月 13 日至 25 日對 19 位分析師的調查結果，日經 225 指數預計將在 6 月底達到 40,000 點，高於週二 (25 日) 收盤的 38,237.79 點。此外，該指數預計到年底將達到 42,500 點，漲幅超過 11%。

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今年迄今，日本基準股指的漲幅受到限制，因投資人正在評估川普的關稅威脅所帶來的影響。

大和證券首席股票策略師 Yugo Tsuboi 表示，「日本企業對今年的展望最初可能較為保守，但一旦對川普的關稅計畫有更明確的認識，其前景可能會變得更加樂觀。」他預測日經指數將在 6 月底達到 43,000 點。

他也預計，從 4 月開始的新財年，日本企業的利潤將創下新高，並認為日經指數可能在三個月內上漲約 10%。

儘管川普自重返白宮以來已對幾個主要的美國貿易夥伴徵收關稅，但尚未直接針對日本。然而，像汽車製造商等日本企業仍受到關稅的重大影響，因為許多公司在加拿大或墨西哥設有生產工廠。

策略師們表示，日本央行的利率政策也將成為日經指數的關鍵影響因素。

市場對於日本經濟增長加速的預期正在升溫，因此日本央行將更快、更大幅度地提高政策利率。根據另一項路透社調查，日本央行預計今年將把目前為 0.5% 的政策利率至少上調至 0.75%。

東海東京情報實驗室首席策略師 Kiyohide Nagata 表示，「一旦市場確認利率何時達到高點，外資將重返日本市場，屆時日經指數將上漲。」他預測日經指數在 6 月底將達到 41,000 點。

不過，然而，樂天證券首席策略師 Masayuki Kubota 警告，如果潛在的美國關稅計畫引發貿易戰，日經指數可能下跌約 10%。「全球製造商，尤其是汽車製造商，將受到衝擊，經濟將惡化。」他補充說明。