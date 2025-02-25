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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.5%，報87.096元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 15:10


截至台北時間25日15:09，美元/印度盧比上漲0.436點漲幅達0.5%，暫報87.096點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.53%
  • 近 1 週：-0.17%
  • 近 3 月：+2.65%
  • 近 6 月：+3.40%
  • 今年以來：+1.19%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.33，本日上漲0.03%
  • 美元/挪威克朗相關性0.33，本日上漲0.07%
  • 美元/人民幣相關性0.31，本日上漲0.19%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.43，本日上漲0%
  • 歐元/加幣相關性-0.38，本日上漲0.04%
  • 英鎊/美元相關性-0.38，本日上漲0.03%

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