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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.31%，報86.929元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 14:10


截至台北時間25日14:10，美元/印度盧比上漲0.269點漲幅達0.31%，暫報86.929點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.53%
  • 近 1 週：-0.17%
  • 近 3 月：+2.65%
  • 近 6 月：+3.40%
  • 今年以來：+1.19%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.33，本日上漲0.05%
  • 美元/挪威克朗相關性0.33，本日上漲0.05%
  • 美元/人民幣相關性0.31，本日上漲0.16%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.43，本日上漲0.1%
  • 歐元/加幣相關性-0.38，本日上漲0%
  • 英鎊/美元相關性-0.38，本日上漲0.09%

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美元/印度盧比86.98750.38%
人民幣/美元0.137735-0.14%
歐元/美元1.04770.10%
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英鎊/美元1.26350.09%

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