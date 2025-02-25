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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.54%，報33.68元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 14:50


截至台北時間25日14:50，美元/泰銖上漲0.18點漲幅達0.54%，暫報33.68點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.12%
  • 近 1 週：-0.53%
  • 近 3 月：-2.67%
  • 近 6 月：-1.03%
  • 今年以來：-2.30%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.64，本日上漲0.16%
  • 美元/新加坡幣相關性0.63，本日上漲0.02%
  • 美元/挪威克朗相關性0.60，本日上漲0.1%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.54，本日上漲0.02%
  • 紐元/美元相關性-0.52，本日上漲0.02%
  • 歐元/美元相關性-0.51，本日上漲0.08%

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人民幣/美元0.137703-0.14%
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紐元/美元0.5726-0.12%
歐元/美元1.04690.03%

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