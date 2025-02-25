外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.54%，報33.68元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 14:50
截至台北時間25日14:50，美元/泰銖上漲0.18點漲幅達0.54%，暫報33.68點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.12%
- 近 1 週：-0.53%
- 近 3 月：-2.67%
- 近 6 月：-1.03%
- 今年以來：-2.30%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.64，本日上漲0.16%
- 美元/新加坡幣相關性0.63，本日上漲0.02%
- 美元/挪威克朗相關性0.60，本日上漲0.1%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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