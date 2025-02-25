川普關稅戰開打 裕慶-KY可望獲電動床成品組裝新業務在台生產

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-25 11:44

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美國川普政府對墨西哥課徵 25% 關稅暫緩一個月後將在下周「如期」實施，美國企業紛紛尋求有效解方，同時，爲美商電動床生產機構件的裕慶 - KY(6957-TW) 可望因此受惠並進一步獲電動床成品代工新業務在台生產大單，裕慶 - KY 董事長廖昭宜可望在下月赴美進一步敲定這筆新訂單。

裕慶 – KY 除旗下商用展示架 ODM 業務訂單續旺，包括美國第大型家居裝修產品零售商、美國百貨龍頭等客戶拉貨需求成長挹注之下，另一重要業務在爲美商電動床企業生產機構件送交美商在墨西哥組裝。

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美國川普政府對墨西哥課徵 25% 關稅將在下周實施的威脅之下，裕慶 - KY 客戶端美商將考慮將關閉 50% 的墨西哥生產線，對於市場需求將把所需求的成品供應量，交由裕慶 - KY 在台灣南投廠生產。

法人指出，一旦此一新電動床業務生產達成協議，不僅使裕慶的原有業務更鞏固，同時，向更高附加價值的電動床成品組裝邁開一大步，對裕慶營運更加有利 。

裕慶 – KY2025 年 1 月營收達 3.48 億元，月減 47.2%，年增 39.52%，主要受惠旗下商用展示架 ODM 業務訂單續旺。

裕慶 - KY 指出，旗下商用展示架屬高客製化產品，有效因應不同客戶品牌識別、門市風格與附加功能等需求，尤其，商用展示架對客戶而言屬於資本性支出，其採購金額佔客戶全年新展店、門市改裝支出比例低，而訂單交期更直接關乎客戶展店、門市改裝進而影響客戶營運現金流進度。

同時，目前美國第一、二大的家居裝修產品零售商客戶仍落實門市展店與改裝計畫，且去年推出智能灌溉植物展示架、展示架閉門系統等多款新品需求熱度延續，有效解決客戶門市人力管理費用下降效益，並持續追加新品訂單需求，助旗下商用展示架 ODM 業務動能。

裕慶 - KY 仍精進兩岸廠區生產效率、完善生產垂直整合，同步積極評估東南亞生產據點，以滿足多元品牌客戶訂單供貨需求，同時為降低地緣政治的風險，公司也積極開拓非美市場，挹注未來營運成長目標不變。