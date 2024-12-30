裕慶-KY 12/31起得為融資融券交易 法人估明年賺近2個股本

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-30 19:28

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裕慶 - KY 2024 年前三季營收 28.71 億元，稅後純益 4.19 億元，每股純益 8.18 元。今天收盤價報 230.5 元，較昨日上漲 6 元或 2.67%，成交量 2.67%，並站上季線。法人最新預估，裕慶 - KY 2025 年營收 52.23 億元，年增 30.5%，毛利率 46.06%，稅後純益 10.75 億元，每股純益達 19.45 元。

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裕慶 - KY 為打造集團供應韌性，在包括在印尼的租用土地投資建立新產能，及向上游整合投資 1500 萬元購置 3 套抽管設備，在昆山設置自有抽管製程，都將在 2025 年完成，這兩項投資都有助於成本的控管並增進 2025 年營運的成長。也因應 2025 年美國客戶展店、改裝門市規劃，有助於新專案產品訂單放量，並創造商用展示架業務明顯加分效果。

裕慶 - KY 在目前台灣及中國大陸各有兩座生產基地，裕慶 - KY 爲求分散風險，裕慶 - KY 預計在東南亞的印尼中爪哇租用生產基地設廠，預計在 2025 年第三季起貢獻營收。

裕慶 - KY 在向上游整合方面，廖昭宜指出，裕慶 - KY 一年的鋼管使用量 1.5 萬噸，過去都是對外採購，裕慶 - KY 預計投資 1500 萬元購置 3 套抽管設備，將自行購入鋼鐵盤元自行進行抽管製程，也有助於成本的控管，裕慶 - KY 在昆山的新抽管製程預計在 2025 年第一季進入生產。董事長廖昭宜指出，在成本的考量之下，中國大陸昆山廠新增的鋼管產能，有助以較優於印尼當地的採購價格支援印尼廠生產所需。

裕慶 - KY 旗下商用展示架業務主要合作客戶皆為全球前 500 強知名企業，對於商用展示架多元功能及品牌辨識設計開發、承重能力及防止因金屬疲勞而有倒塌風險等重視，一般以每五年進行門市改裝的產業特性，且商用展示架對於客戶屬資本財，產品交期更關乎客戶能否順利展店、改裝以創造客戶金流進度，因此較不易更換供應鏈，裕慶 - KY 為擴大商用展示架業務規模、打造長期穩健營運動能，積極擴大商用展示架客戶量體，以目標提高美國商用展示架供貨市占率。

裕慶 - KY 2024 年前三季旗下商用展示架、電動床組機構件業務營收比重分別為 74%、19%，其中在商用展示架業務方面，看好美國第一、二大的家居裝修產品零售商，以及美國百貨零售連鎖店、美國第二大折扣零售百貨集團等客戶訂單將成為明年業務亮點，目前除積極生產供貨新專案訂單，包括專利燈具展示架、移動產品標籤車、智能灑水功能植物架與行動結帳車等，據了解客戶明年展店、改裝門市規劃，有助於新專案產品訂單放量，並創造商用展示架業務明顯加分效果。

不僅如此，美國實體零售店竊盜猖獗，裕慶 - KY 新開發展示架閉門系統也取得美國第一、二大的家居裝修產品零售商青睞，也在 12 月正式小量供貨，

裕慶 - KY 指出，觀察平均一家店展示架規劃預計需有 40 組閉門系統，以美國第一大家居裝修產品零售商為例，其全美共超過 2000 家門市，目前掌握客戶訂單需求為全美約 1700 家，期初平均每家店供應一組閉門系統，看好閉門系統對於客戶全美零售店規劃需求來說，仍具有高開發潛力商機。

裕慶 - KY 2024 年前三季營收 28.71 億元，稅後純益 4.19 億元，每股純益 8.18 元，本土法人估計，Target、Walmart 兩家 ODM 新客戶以及 Lowe"s 自動灑水系統等新產品都在第四季開始出貨，12 月受惠於 ODM 商用展示架客戶集中拉貨，預估單月營收將回升至 6-6.5 億元；因 24Q4 訂單價格反映第三季先行吸收的關稅成本，且毛利率較高的 ODM 展示架占營收比重提升，預估產品組合優化使毛利率回升至 50% 以上。估 2024 年第四季營收 11.19 億元，毛利率 52.34%，稅後純益 2.98 億元，季增 2.56 倍，每股純益 5.39 元；2024 年營收 39.9 億元，年增 3.3%，毛利率 43.12%，稅後淨利 7.17 億元，每股純益 13.36 元。