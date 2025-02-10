裕慶-KY元月營收3.48億元創歷年同期次高 年增4成

近期美國總統川普宣布已於 2 月 4 日起針對中國輸美產品加徵關稅，對於裕慶 - KY 營運並無顯著影響，裕慶主管指出，由於去年下半年起集團已完善中國、台灣地區商用展示架生產調配，除新關稅生效日前之出貨訂單仍延續舊有關稅，而針對目前在手訂單，裕慶 - KY 已與美國地區客戶達成協議全面調漲，足以抵銷關稅產生之衝擊，對比美國競爭同業的高投入成本，裕慶在價格上仍有一定的護城河，未來即便關稅有進一步不利的消息，仍能維持既有的競爭優勢，有助於整體營運獲利保持良好成長水準。