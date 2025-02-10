裕慶-KY元月營收3.48億元創歷年同期次高 年增4成
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-10 09:10
裕慶 - KY(6957-TW) 今 (10) 日公布 2025 年 1 月營收達 3.48 億元，月減 47.2%，年增 39.52%，受惠旗下商用展示架 ODM 業務訂單續旺，包括美國第大型家居裝修產品零售商、美國百貨龍頭等客戶拉貨需求成長，助力整體產能稼動率站穩一定水準之上，不畏農曆新年工作天數少，1 月營收為歷年同期次高。
近期美國總統川普宣布已於 2 月 4 日起針對中國輸美產品加徵關稅，對於裕慶 - KY 營運並無顯著影響，裕慶主管指出，由於去年下半年起集團已完善中國、台灣地區商用展示架生產調配，除新關稅生效日前之出貨訂單仍延續舊有關稅，而針對目前在手訂單，裕慶 - KY 已與美國地區客戶達成協議全面調漲，足以抵銷關稅產生之衝擊，對比美國競爭同業的高投入成本，裕慶在價格上仍有一定的護城河，未來即便關稅有進一步不利的消息，仍能維持既有的競爭優勢，有助於整體營運獲利保持良好成長水準。
裕慶 - KY 指出，旗下商用展示架屬高客製化產品，有效因應不同客戶品牌識別、門市風格與附加功能等需求，尤其，商用展示架對客戶而言屬於資本性支出，其採購金額佔客戶全年新展店、門市改裝支出比例低，而訂單交期更直接關乎客戶展店、門市改裝進而影響客戶營運現金流進度。
此外，觀察目前美國第一、二大的家居裝修產品零售商客戶仍落實門市展店與改裝計畫，且去年推出智能灌溉植物展示架、展示架閉門系統等多款新品需求熱度延續，有效解決客戶門市人力管理費用下降效益，並持續追加新品訂單需求，助旗下商用展示架 ODM 業務動能。
展望 2025 年第一季，裕慶 - KY 看好商用展示架 ODM 業務保持成長態勢，並持續與主要客戶推進新產品開發專案，擴大整體業務接單規模，有助於進一步優化業務銷售結構。
同時，裕慶 - KY 仍精進兩岸廠區生產效率、完善生產垂直整合，同步積極評估東南亞生產據點，以滿足多元品牌客戶訂單供貨需求，同時為降低地緣政治的風險，公司也積極開拓非美市場，挹注未來營運成長目標不變。
裕慶 - KY 2024 年前三季營收 28.71 億元，稅後純益 4.19 億元，每股純益 8.18 元。全年營收 40.14 億元，年增 3.88%。
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