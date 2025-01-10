裕慶-KY第4季營收倍增 全年營收40.14億元改寫歷史次高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-10 17:37

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裕慶 - KY(6957-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2024 年 12 月營收達 6.59 億元，大幅月增 2.12 倍，年增 1.73%，刷新展示架 ODM 歷年單月營收新高紀錄。裕慶 - KY 的 2024 年營收 40.14 億元，年增 3.88%，並改寫歷年次高紀錄。

裕慶 - KY 的 2024 年第四季營收 11.43 億元，季增 9.31%、年增 1.02 倍，也創歷年同期新高，毛利率並可望大幅攀升。

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裕慶 - KY 12 月營收攻上 6 億元水準，除先前遞延商用展示架訂單順利出貨認列，主要成長動能來自於旗下專利燈具展示架、移動產品標籤車、智能灑水功能植物架與行動結帳車等新品商用展示架出貨逐步放量。

同時，裕慶 - KY 去年 12 月新開發展示架閉門系統新品亦順利小量出貨供應給美國第一、二大的家居裝修產品零售商等，在商用展示架業務訂單出貨大幅增加下，不僅 12 月營收呈現倍數成長，更一舉逆轉 2024 年全年營收較 2023 年成長。

裕慶 - KY 積極推動旗下商用展示架業務銷售結構優化，穩步擴大客戶合作量體、新產品開發以提高整體業務接單規模，並致力深化提供商用展示架業務客戶專業一條龍服務優勢，尤其 2024 年第四季商用展示架業務 ODM 業務銷售明顯年增 1.88 倍，占整體營收比重提高至 74.6%，相較 2023 年同期的 52.2% 提振，帶動裕慶 - KY 2024 年全年營收表現優於 22023，且隨著商用展示架業務結構優化，有利於創造集團營運獲利能力精進。

不僅如此，目前掌握商用展示架、電動床機構件兩大業務在手訂單出貨量體也齊步成長，有助於創造 2025 年第一季營運保持良好成長態勢，裕慶 - KY 持續與主要客戶推進新產品開發專案，有望進一步堆疊未來業務接單規模，另一方面，裕慶 - KY 仍採取完善中國、台灣兩地生產供貨彈性配置，並優化兩岸廠區生產效率，也積極增設東南亞生產據點，以滿足客戶採購供應鏈重組需求、加深業務合作，提高市場競爭力。

展望 2025 年上半年，裕慶 - KY 看好新客戶、新產品、新業務等三箭齊發，開創未來營運新一波成長動能，包括集團規劃今年第二季針對中國商用展示架生產導入抽管製程，完善生產垂直整合、成本及品質良好管控等綜效，加上舊金山新倉庫有機會於 2025 年上半年完成啟用，下半年正式提供客戶後段分店及分部門包裝、理貨服務及商用展示架到店安裝等服務。

裕慶 - KY 在目前台灣及中國大陸各有兩座生產基地，裕慶 - KY 爲求分散風險，裕慶 - KY 預計在東南亞的印尼中爪哇租用生產基地設廠，預計在 2025 年第三季起貢獻營收。