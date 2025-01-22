裕慶-KY挺進印尼再跨一步 除外銷還有當地需求找上門

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-22 10:39

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裕慶 - KY(6957-TW) 為打造集團供應韌性，包括在印尼的租用土地投資建立新產能，及向上游整合投資 1500 萬元購置 3 套抽管設備，在昆山設置自有抽管製程，裕慶 - KY 赴印尼的投資在上周獲印尼政府核准免稅許可，有助加速設廠進度進行。

同時，裕慶 – KY 在美國同業競爭對手方面，可能因其在墨西哥而遭到 25% 的壓力，裕慶 – KY 在舊金山的新據點，預計在今年完成交割，以其在美國境內的生產的條件增加競爭力，也對提高市占極具效益。

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同時，裕慶 - KY 的今年營收可望再向上成長逾 10%，對印尼設廠案，預估在 2025 年貢獻保守估計 2 億元，同時，據透露，裕慶 - KY 的產品設計及量產能力強，已引起當地重要連鎖零售業者的重視，也有意對在印尼設廠的裕慶 - KY 進行採購，以紓解自中國進口貨架遭設限的壓力。

裕慶 - KY 在目前台灣及中國大陸各有兩座生產基地，裕慶 - KY 爲求分散風險，裕慶 - KY 預計在東南亞的印尼中爪哇租用生產基地設廠，預計在 2025 年第三季起貢獻營收。

裕慶 - KY 旗下商用展示架業務主要合作客戶皆為全球前 500 強知名企業，對於商用展示架多元功能及品牌辨識設計開發、承重能力及防止因金屬疲勞而有倒塌風險等重視，一般以每五年進行門市改裝的產業特性，且商用展示架對於客戶屬資本財，產品交期更關乎客戶能否順利展店、改裝以創造客戶金流進度，因此較不易更換供應鏈，裕慶 - KY 為擴大商用展示架業務規模、打造長期穩健營運動能，積極擴大商用展示架客戶量體，以目標提高美國商用展示架供貨市占率。