〈ESG狂潮〉中鼎以綠色工程為地球永續把關 得標國光電廠更新統包案

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-25 13:59

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國內最大統包工程承攬商 CTCI 中鼎 (9933-TW) 集團今 (25) 日指出，中鼎以豐富的海內外能源電力統包建廠經驗和實績，與德商西門子能源公司 (Siemens Energy) 共同取得國光電力公司「國光電廠先進燃氣複循環機組統包工程」標案，預計 2028 年底完工。

中鼎指出，「國光電廠先進燃氣複循環機組統包工程」標案位於桃園市龜山區，為總裝置容量 1200MW 的更新案，預定 2028 年底完工，年發電量約 70 億度，滿足當地產業發展的用電需求，並協助政府達成電力淨零目標。

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中鼎指出，「國光電廠先進燃氣複循環機組統包工程」案，為國光電力公司配合政府能源轉型政策所執行的更新計畫，為中鼎繼 2021 年與德商西門子共同承攬「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫統包工程」後的再次合作。完工商轉後產生的電力將售予台電公司。

中鼎指出，為實踐淨零目標，本廠透過採用高效燃氣複循環機組、導入先進節能減排技術等方式所減少的溫室氣體，相較燃煤發電年減 60%。因應全球減碳、去碳電力發展趨勢，本廠除以天然氣進行發電，降低碳排放量，所採用的先進氣渦輪機組，更具備氫氣與天然氣混燒能力，未來取代部分天然氣作為燃料，進一步減少碳排，為氫能發電預作準備。