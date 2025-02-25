找茶嗎？​​​​​​​響應環保減塑 第一銀行加碼70間「奉茶站」環台81據點幫您解渴

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-25 09:25

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第一銀行長期深耕 ESG（環境、社會、公司治理），響應環境部「全民綠生活」，以實際行動加入奉茶行列，今年再新增 70 間分行設置「奉茶站」，只要下載「奉茶行動 APP」輕鬆快速找到免費提供飲水的據點，一銀藉由資源共享的方式，支持環保減塑。

為協助減少塑膠瓶裝水的使用，第一銀行全臺共 81 間分行加入作為奉茶站，民眾可以透過「奉茶行動 APP」輕鬆快速找到免費提供飲水的據點，鼓勵社會大眾養成自備環保杯的習慣，從小舉動落實全民綠生活，並以實際行動支持環保愛地球。

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第一銀行積極落實環境永續，自 2019 至 2024 年連續六年獲環境部「國家企業環保獎」肯定，迄今已有 38 處建築物取得綠建築標章認證、25 間太陽能分行及 22 處營運據點使用綠電累積達 1132 萬度；為響應減塑政策，總行大樓員工餐廳設置無塑環保清潔劑販賣機，鼓勵同仁自備回收容器，推行至今相當於減少製造近 3000 支 1 公升寶特瓶，培養由內而外的減塑行動力，邁向資源循環零廢棄目標。

ESG 表現深受國內外高度肯定的第一銀行，2024 年更贈送全體員工共 8600 個環保提袋，訴求減少塑膠汚染、回收再利用、保護環境及人體健康，提袋材質是以回收寶特瓶 PET 塑料製作，相當於回收 61275 個 600 毫升寶特瓶，攜手同仁一起支持環境保護。

此外，第一銀行亦攜手客戶共同守護地球，發行綠色信用卡「綠活卡」提撥國內一般消費千分之 2 予第一銀行文教基金會，作為「綠光傳愛」永續計畫公益基金，協助全臺資源缺乏單位安裝節能 LED 燈具，今年預計將協助 15 所校園汰換傳統燈具，讓環保減碳與金融本業結合，打造低碳美好生活。