盤中速報 - Worldcoin大跌8.59%，報1.12美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 03:50
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過8.59%，最新價格1.12美元，總成交量達0.45億美元，總市值11.74億美元，目前市值排名第 42 名。
近 1 日最高價：1.26美元，近 1 日最低價：1.11美元，流通供給量：1,035,785,025。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.24%
- 近 1 月：-41.73%
- 近 3 月：-51.24%
- 近 6 月：-34.99%
- 今年以來：-44.19%
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