軟板廠遇荒年 嘉聯益、同泰及台郡去年都呈虧損各提改善財務方案

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-24 18:55

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軟板廠在 2023 年遭遇殺價競爭的市況牽制，到 2024 年仍難以恢復，包括嘉聯益 (6153-TW)、同泰 (3321-TW) 及台郡 (6269-TW) 陸續公布最新財報，在去年都呈現虧損，欣興 (3037-TW) 旗下的同泰今 (24) 日公布財報，2024 年全年稅後續虧損 2.08 億元，每股虧損 2.08 元。

同泰電子已出現連續 9 年的營運虧損，在累計虧損達 4.4 億元壓力之下，今天由董事會決議減資 45.33% 彌補虧損以改善財務結構，將提 5 月 22 日召開的股東會決議。

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同泰電子 2024 年全年 19.66 億元，毛利率 2.28%，較 2023 年的負毛利率轉正，稅後虧損 2.08 億元，每股虧損 2.08 元。

台郡 2024 年第三季及第四季都處於虧損的營運狀態，且第四季處於負毛利率，第四季單稅後虧損更較第三季擴大到 5.92 億元，台郡 2024 年全年淨損 8.26 億元，每股虧損 2.56 元，這是台郡 2007 年以來首度出現全年虧損的營運。

台郡 2024 年營收 264.44 億元，毛利率 5.7%，年減 9.1%，2024 年稅後虧損 淨損 8.26 億元，每股虧損 2.56 元。

華新科集團旗下嘉聯益，2024 年營收 72.82 億元，爲負毛利率，稅後虧損 26.03 億元，每股虧損 4.41 元，發行 4.2 萬張現金增資股進行市場籌資，以每股 14 元溢價發行，自市場募集約 5.88 億元。

在嘉聯益本次現金增資籌資案中，華新科集團的瀚宇博 (5469-TW) 原持有嘉聯益 25.14% 股權，爲嘉聯益最大法人股東，瀚宇博董事會則於 11 日通過，以長期投資為目的，參與嘉聯益現增案並順利完成，除依原持股比例認購 847 萬股，並擔任嘉聯益此次增資案的特定人，取得股份約 1803 萬股，認購完成後，瀚宇博對其持股比例升至 27.64%。