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迅得楊梅廠資產出售案Q4入帳挹注 去年EPS達7.63元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-24 19:39

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迅得董事長王年清。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣先進半導體製程及封裝產業需求擴張，台積電 (2330-TW)、日月光 (3711-TW) 積極擴廠，設備廠迅得 (6438-TW) 營收將走旺，同時在售桃園楊梅廠獲利貢獻每股純益 2.6 元挹注之下，迅得 (24) 日公布 2024 年全年稅後純益 5.74 億元，每股純益 7.63 元。

迅得並 2024 年下半年股利配發 3 元現金，加上上半年已配發的 1.94 元，合計 2024 年配發 4.94 元現金。


迅得 2024 年第四季營收 12.84 億元，毛利率 25.64%，季增 3.32 個百分點，年增 3.19 個百分點，稅後純益 2.95 億元，季增 5.41 倍，年增 1.89 倍，單季每股純益 3.92 元。

迅得 2024 年營收 51.21 億元，毛利率 26.64%，年減 1.93 個百分點，稅後純益 5.74 億元，年減 11.37%，每股純益 7.63 元。

在 2025 年營運走旺同時，迅得將發行現增股 4000 張籌資，訂價以每股 185 元發行，將募集 7.4 億元。

同時，迅得將辦理現金增資籌資案，主辦券商爲台新證券，這也是 2025 年以來首宗獲金管會申報生效的設備廠籌資案。迅得決議對現增案以 2 月 12 日爲除權交易日，現增股價格每股 185 元發行，全部繳款程序在 3 月底前完成。

在產能規劃方面，迅得原擁有楊梅廠、中壢廠及興建中的中壢新生廠，由於新建中壢新生廠的廠房高達 1.2 萬坪，並即將完工，公司預計 2025 年第二季底前完成進駐，迅得中壢新生廠相較楊梅廠及榮民路中壢廠完整且面積大，相對使 2000 坪的迅得楊梅廠顯出地處偏遠且招工不易的劣勢，因此迅得以 7 億元價格完成處分楊梅廠包括土地 2735.54 坪及廠房 1734.28 坪，處分利益貢獻每股約 2.6 元，並已在 2024 年第四季入帳。

 

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