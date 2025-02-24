迅得楊梅廠資產出售案Q4入帳挹注 去年EPS達7.63元

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同時，迅得將辦理現金增資籌資案，主辦券商爲台新證券，這也是 2025 年以來首宗獲金管會申報生效的設備廠籌資案。迅得決議對現增案以 2 月 12 日爲除權交易日，現增股價格每股 185 元發行，全部繳款程序在 3 月底前完成。

在產能規劃方面，迅得原擁有楊梅廠、中壢廠及興建中的中壢新生廠，由於新建中壢新生廠的廠房高達 1.2 萬坪，並即將完工，公司預計 2025 年第二季底前完成進駐，迅得中壢新生廠相較楊梅廠及榮民路中壢廠完整且面積大，相對使 2000 坪的迅得楊梅廠顯出地處偏遠且招工不易的劣勢，因此迅得以 7 億元價格完成處分楊梅廠包括土地 2735.54 坪及廠房 1734.28 坪，處分利益貢獻每股約 2.6 元，並已在 2024 年第四季入帳。