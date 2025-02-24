〈緯創法說〉鎖定機器人零組件非後段組裝 去年EPS 6.11元擬配息3.8元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-24 21:45

‌



緯創 (3231-TW) 今 (24) 日召開法說會並公告 2024 年財報，去年全年稅後純益 174.39 億元，每股純益 6.11 元，雙雙寫下新高紀錄。此外，董事會也通過盈餘分派案，決議配發每股現金股利 3.8 元，配發率達 62%。

執行長林建勳表示，目前觀察客戶 AI 需求仍然強勁，預期第一季、第二季營收都會有年增表現，且看到包括零組件及系統性訂單皆有上調，如果整體大環境沒有太大變數，認為下半年有望優於上半年，看好今年 AI 相關營收將倍數成長，而整體伺服器營收比重將超過 50%。

‌



機器人方面，董事長林憲銘則指出，緯創目前從軟體及零組件著手，沒有聚焦在後段組裝。

林建勳則提到，緯創近幾年的經營策略是減少消費性產品，而人形機器人多屬消費性產品，如果在供應鏈後段做組裝，對於毛利率表現不會是好事情，緯創不考慮進到後段組裝，因此在人形機器人中，緯創鎖定高技術含量的零組件領域，避免淪為價格競爭。

林建勳表示，以現階段來看，AI 邊緣運算以及機器人尚屬投資期，今年仍聚焦 AI 伺服器領域。

緯創 2024 全年營收 1.04 兆元，年增 21%；毛利率 8.01%，年增 0.05 個百分點；營益率 3.71%，年增 0.55 個百分點，稅後純益 174.39 億元，年增 51.3%，每股純益 6.11 元。