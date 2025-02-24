「地表最強AI」Grok語音模式上線 馬斯克讚不絕口

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-24 16:20

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馬斯克 23 日宣布，Grok 3 的語音模式上式上線，使用者可以透過自然語言與人工智慧進行對話，從而實現更直觀、更有效率的資訊獲取和互動。

不過，馬斯克坦言 Grok 語音模式仍處於早期測試階段，可能存在一些問題，但他依然對其表現讚不絕口。他甚至宣稱 Grok 3 未來將用於 SpaceX 火星任務計算，並預測「三年內將實現諾貝爾獎級別突破」，為 Grok 3 的未來發展增添了更多想像空間。

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Grok 語音模式的上線，意味著用戶可以通過語音與 Grok 進行交互，這將極大提升用戶體驗，並拓展 Grok 的應用場景。Grok 3 的語音模式提供兩種不同的聲音（Ara 和 Grok）以及不同個性，可以添加自訂說明，提供分享按鈕，能夠錄製和分享對話。

xAI 團隊也首次透露，目前已經啟動了下一個階段的 AI 集群構建，「比 Grok 3 更好的模型必須在深度學習科學和工程的各個方面都表現出色，但這絕非易事。」團隊在直播中稱，「我們已經開始研究下一個 AI 集群，它將較目前的集群強大約 5 倍。」

2025 年將是 AI 終端應用爆發元年

「AI 大戰」愈演愈烈，業內人士認為，2025 年將是 AI 終端應用爆發的元年。隨著 DeepSeek-R1 模型的發布與爆火，AI 應用模式正迎來重要變革。

繼華為、榮耀等中國主流手機廠商之後，小米也正式接取 DeepSeek-R1。另外，華為雲端、天翼雲、騰訊雲、阿里雲、火山引擎、聯通雲、行動雲、百度智慧雲等國內雲端運算巨頭也都已接入 DeepSeek。

賽智產業研究院人工智慧研究所副所長安賟表示，中國製大模型透過開源策略、低成本高效推理及強化學習結合混合專家架構（MoE）等創新，實現了突破性的技術進展，也促進了 AI 科技的普惠化。其低成本的演算法最佳化模式改變了長期以來對算力堆砌的依賴，推動了效率導向的競爭格局。