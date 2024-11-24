軟板廠今年以來營運仍顯疲態 嘉聯益擬辦現增籌資近7億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-24 10:02

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上市軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 正式送件辦理擬發行 4.2 萬張現金增資股進行市場籌資，暫訂以每股 16.6 元溢價發行，將自市場募集約 6.97 億元，這是今年以來繼圓裕 (6835-TW) 之後的軟板廠國內籌資案，也是嘉聯益今年初 完成發行 4 萬張股現金增資籌資，募得 7.2 億元資金後的另一回合籌資。

上市櫃軟板廠 2024 年以來的營運仍艱辛，包括嘉聯益 (6153-TW) 、同泰 (3321-TW) 及台郡 (6269-TW) 等軟板廠今年前三季都呈現營運虧損，而華新科集團嘉聯益 2024 年 第三季 36 號公報提列資產減損 7.93 億元，造成前三季稅後虧損擴大爲 21.19 億元，每股虧損 3.59 元，也爲軟板廠虧損之最。

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嘉聯益擬發行 4.2 萬張現金增資股進行市場籌資，主要籌資用途在償還銀行借款。

依最新財報顯示，全製程軟板廠今年前三季都呈現營運虧損的包括嘉聯益、同泰及台郡 ，圓裕 2024 年前三季營收 18.11 億元，毛利率 25.24%，稅後純益 1.58 億元，每股純益 2.38 元，主要是因在商用筆電、軍工規、消費性產品三大應用領域終端產品陸續落底，在客戶庫存回到健康水準下，圓裕接單出貨也穩定回升。隨著 AI 應用逐步成熟，預期將帶動終端產品規格升級的換機潮，圓裕具研發能力、配合國際大廠開發高度客製化產品，可望受惠於即將到來的換機潮。

因應客戶需求及追求公司未來營運規模成長，圓裕在泰國設立第二生產基地，圓裕 11 月完成發行 CB 籌資約 6.42 億元，主要即為投資泰國廠，圓裕泰國廠建置軟板及線材產能，預計第一期後段 SMT 製程將於 2025 年第三季開始量產。