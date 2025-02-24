AFTEE先享後付年度訂單量看增5成 2025「雙戶」戰略驅動BNPL新時代

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-24 16:53

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BNPL 業者「AFTEE 先享後付」今年會員人數突破 160 萬人，廣大的用戶基底協助商戶業績起飛，合作商戶數也衝破 4000 家，2024 年度總訂單數較 2023 年成長 34%，用戶回購意願為過去的 1.4 倍，回購 6 次以上的高黏著度用戶成長幅度最為亮眼。展望 2025 年，AFTEE 先享後付總經理角元友樹表示，看好 年度訂單量可望再提升五成，將聚焦於用戶服務優化、商戶功能進化的雙「戶」並進策略。

隨著全球數位工具日益普及，「非現金社會」成為各國極力發展的方向，台灣更立下 2026 年非現金支付總金額達 10 兆元的積極目標。然而，當網購消費者基於沒有信用卡、或是不傾向於網路使用信用卡，仍希望在商品到貨後才付款時，過去唯一方式僅能貨到付款，且主要為超商現金支付，而 AFTEE 先享後付的後支付概念與多元繳費管道，成為解法之一。

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角元友樹提到，AFTEE 先享後付致力於導入更多無現金支付選項，同時也看到這部分的成長趨勢，自 2020 年來非現金繳費的比例逐年增長，2023 年首度超越線下繳費的比例，目前有 6 成的繳費比例採用數位支付管道。

角元友樹分享，隨著 AFTEE 先享後付會員突破 160 萬人，凸顯用戶對 BNPL 的接受度提升，而 AFTEE 先享後付因應越趨龐大的運算需求，風險控管模組與額度機制也逐年優化，並透過「穩定還款累積信用換取額度」的機制，成功培養並深化會員正確的消費觀念與習慣。

角元友樹表示，擁有良好還款狀態且黏著度高的 AFTEE 先享後付用戶數量持續提升，其中額度兩萬元以上的高消費活躍用戶在 2024 年增加了 40%。內部調查也顯示，超過 80% 會員清楚瞭解須累積良好的繳費紀錄才能提升使用額度，這不僅幫助用戶建立消費紀律，更增強用戶對於信用管理的認知，透過讓消費者知道如何正確使用支付工具，降低負面風險發生的同時，也建立正向金融生態，實現雙向共好的目標。

2024 年 AFTEE 先享後付聚焦風控進化與功能提升之外，營運策略則瞄準「擴大結盟版圖 深耕後支付市場」，透過洞察台灣市場需求與用戶痛點，積極與多元產業合作，今年度串接商家累積突破 4000 家，且首度延伸至非實體商品、勞務型消費的商戶，並與 SHOPLINE、Pinkoi 與嘖嘖等指標型夥伴結盟，助攻商家收穫新用戶、轉換為亮眼營收。