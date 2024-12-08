〈觀察〉軟板市場復甦 但上游材料業「 持盈保泰」慎接單

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-08 08:40

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就軟板上游材料業龍頭的台虹科技而言，到 2024 年前三季稅後純益 5.71 億元年增 54.57%， 每股純益 2.51 元，已超越 2023 年一整年的獲利。前 10 月營收 84.52 億元，已超越 2023 年全年的 81.51 億元，年增 25.47%。但相對公司對於第四季的營運操作趨於保守。

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台虹對第四季的營收下滑幅度可能明顯較歷年的的季衰退幅度更明顯，主要在於對接單品質的的嚴格管控、客戶債信的確保；甚至 2025 年營運也在這兩個大指導原則之下，在優化國際客戶已有進一步增加掌握的基礎之下，營收將不見較今年有明顯成長。

法人分析，台虹此舉，主要在規避對中國大陸軟板廠接單風險的擴大。

台虹泰國廠第一條生產線已進入量產，第二條生產線也準備加入，就台虹目前的策略而言，泰國廠產能以優先供應國際品牌客戶爲主，而在江蘇如東廠的產能以優先供應大陸在地軟板客戶爲主，主要在於穩定接單的品質，而在出貨的量上，並沒有高幅度的飛躍，但相對在於獲利上可以有穩定的掌握。

而亞電方面，亞電 2024 年 11 月營收為 1.31 億元，累計前 11 月營收為 14.17 億元，與去年同期持平。亞電持續調整訂單與客戶結構已見成效，未來亦將衝刺高利基、高門檻產品訂單，挹注營運成長動能。

此外，亞電也進行廠房產線分工配置，將量大、生產穩定的訂單陸續轉移至東台廠，提高東台稼動率，並持續爭取各家客戶驗廠認證，而昆山廠則維持研發中心與高階高門檻產線，以自製 PI 以 EMI 產線為主力，拓展車用、儲能、醫療、航太等更專業應用領域。