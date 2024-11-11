圓裕前三季EPS 2.38元優於旭軟1.17元 更勝台郡等虧損軟板廠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-11 16:24

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軟板廠圓裕 (6835-TW) 今 (11) 日公布最新獲利資訊，同時，圓裕今天公布 2024 年 1-3 季財報稅後純益 2.19 億元，每股純益 2.38 元，也勝過嘉聯益 (6153-TW)、同泰 (3321-TW) 及台郡 (6269-TW) 等軟板廠在前三季呈現虧損的局面。

而有盈餘的軟板廠旭軟 (3390-TW) 前三季稅後純益 8086 萬元，勝過 2023 年全年獲利，每股純益 1.17 元，但純益落後於圓裕。

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圓裕第三季營收爲 6.4 億元，創 8 季以來新高，毛利率 24.44%，稅後純益 2900 萬元，每股純益 0.44 元，2024 年前三季圓裕營收 18.11 億元，毛利率 25.24%，稅後純益 1.58 億元，每股純益 2.38 元。

商用筆電旺季延續、工規手持裝置出貨升溫，圓裕 2024 年 10 月營收 2.03 億元，月增 4.4%，年增 10.3%，2024 年 1-10 月營收 20.15 億元，年增 11.41%；主要在商用筆電、軍工規、消費性產品三大應用領域終端產品陸續落底，在客戶庫存回到健康水準下，圓裕接單出貨也穩定回升。隨著 AI 應用逐步成熟，預期將帶動終端產品規格升級的換機潮，圓裕具研發能力、配合國際大廠開發高度客製化產品，可望受惠於即將到來的換機潮。