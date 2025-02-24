OPPO A5 Pro開賣 主打萬元內最強AI功能

OPPO 今（24）日發表新款中階手機 A5 Pro 5G，主打 AI 功能最完備的萬元以下手機，搭載 AI 修圖大師與 AI 辦公助理，並具備業界領先的 IP69 防塵防水等級。新機提供 6GB+128GB 及 8GB+256GB 兩種版本。

A5 Pro 5G 配備 AI 修圖大師功能，可一鍵優化影像、消除反光及拖影，同時提升畫質，AI 寫真館 2.0 更可將靜態影像轉為藝術創作。在辦公應用方面，具備一鍵排版、潤飾、文案續寫等功能，並可進行語法校正、文字摘要及翻譯。