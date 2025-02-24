OPPO A5 Pro開賣 主打萬元內最強AI功能
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-24 17:39
OPPO 今（24）日發表新款中階手機 A5 Pro 5G，主打 AI 功能最完備的萬元以下手機，搭載 AI 修圖大師與 AI 辦公助理，並具備業界領先的 IP69 防塵防水等級。新機提供 6GB+128GB 及 8GB+256GB 兩種版本。
A5 Pro 5G 配備 AI 修圖大師功能，可一鍵優化影像、消除反光及拖影，同時提升畫質，AI 寫真館 2.0 更可將靜態影像轉為藝術創作。在辦公應用方面，具備一鍵排版、潤飾、文案續寫等功能，並可進行語法校正、文字摘要及翻譯。
硬體規格方面，A5 Pro 5G 搭載 6.67 吋螢幕，具備 1,000 尼特超高亮度，配備 5,000 萬畫素主鏡頭及 800 萬畫素前鏡頭。電池容量達 5,800mAh，支援 45W SUPERVOOC 超級閃充，僅需約 19 分鐘即可充至 30% 電量。
A5 Pro 5G 通過 14 項軍規測試認證，具備 360 度軍規抗摔能力，採用航太級鋁合金機身及內部海綿仿生緩震設計。搭配 IP69、IP68、IP66 防塵防水等級，並支援濕手螢幕觸控功能。並提供花朵粉及摩卡棕兩款配色，其中 8GB+256GB 版本為中華電信、神腦國際與神腦生活獨家販售
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