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OPPO Reno13國際版首發在台上市 搭載天磯8350 主打AI全場景應用

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-02 16:53

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OPPO Reno13系列選台灣做海外首發 採台積電4奈米製程主打AI全場景應用。(圖：OPPO提供)

OPPO 今（2）日宣布在台推出新一代 Reno13 系列手機，主打全方位 AI 應用功能，採用台積電 (2330-TW) 4 奈米製程的 聯發科 (2454-TW) 天璣 (Dimensity) 8350 處理器，產品線包含 Reno13 和 Reno13 Pro 兩款機型，主打全方位 AI 應用功能。

OPPO 台灣總經理劉金表示，今年將持續投注 AI 研發，以優秀硬體為基礎，透過 AI 加持，推出更多好產品與用戶見面，同時，OPPO 將重點布局中高階機型，將友商旗艦機限定的生成式 AI 功能，帶入輕旗艦機款 Reno13 系列，持續普及 AI 手機。


在硬體規格方面，Reno13 系列後置主鏡頭皆採用 5000 萬畫素，其中 Pro 版本更加入同級距唯一的 5000 萬畫素 3.5 倍潛望式長焦鏡頭；在效能部分，採用聯發科 (2454-TW) 天璣 8350 處理器，搭配 12GB RAM 和最高 512GB 儲存容量。特別的是，Pro 版本具備同級唯一的 eSIM 功能，並搭載最大 5800mAh 電池容量。

在 AI 應用功能方面，Reno13 系列搭載 AI 修圖大師、AI 辦公助理及 AI 遊戲助手三大功能。其中 AI 修圖大師可一鍵解決反光、手抖等問題；AI 辦公助理能根據上下文產生對應風格文字，並支援 15 種語言即時翻譯；AI 遊戲助手則透過智慧溫控演算法優化機身溫度。

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